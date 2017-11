Messenger päivittyy – Valokuvat näkyvät entistä terävämpinä

Facebook Messengerin kautta lähetetyistä valokuvista on tulossa aiempaa selkeämpiä, sillä pikaviestipalvelu on ilmoittanut nostaneensa kuvien maksimiresoluution nykyisestä 2K-tasosta kaksinkertaiseksi.4K-kuvien (4096x4096 px) lähettäminen tulee mahdolliseksi asentamalla Messengerin tuorein päivitys. Se ei kuitenkaan yksistään riitä, vaan käyttäjän pitää myös sijaita oikeassa maassa. Aluksi tarkemmat kuvalähetykset aktivoidaan yhdeksässä maassa ja saatavuutta laajennetaan hiljalleen tulevien viikkojen aikana. Ensimmäisenä ominaisuus aktivoidaan Yhdysvalloissa, Kanadassa, Ranskassa, Australiassa, Isossa-Britanniassa, Singaporessa, Hongkongissa, Japanissa ja Etelä-Koreassa.Käytännössä tarkemmat kuvat parantavat kuvia, joissa on monimutkaisia elementtejä. Esimerkkejä muutoksen tuomista hyödyistä kuvanlaatuun löytyy Facebookin kokoamasta artikkelista