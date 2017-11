Galaxy S9 esitellään yllättävän pian – Ensi esiintyminen tammikuussa

VentureBeatille kirjoittavan Evan Blassin (@evleaks) mukaan Samsung aikoisi esitellä ensi vuoden lippulaivapuhelimiaan jo reilun kuukauden kuluttua. Blassin mukaan Samsung aikoisi paljastaa tietoja Galaxy S9:stä ja Galaxy S9+:sta jo CES-messuilla.Toistaiseksi ei ole selvää kuinka paljon Samsung lopulta kertoo uusista puhelimista CES-messuilla. Esittely voi jäädä hyvinkin pintapuoliseksi, sillä puhelimet aiotaan tuoda markkinoille vasta maaliskuussa. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että julkistuksen ja julkaisun välinen aikaero on kaksi kuukautta tai enemmänkin. Samsung on pyrkinyt tuomaan laitteensa mahdollisimman nopeasti markkinoille niiden esittelyn jälkeen.Tyypillisesti uudet Galaxy S -sarjan puhelimet on paljastettu MWC-messuilla tai pian niiden jälkeen.Blassin mukaan Galaxy S9 ja Galaxy S9+ tulevat olemaan ulkonäöltään hyvin samankaltaisia kuin tänä vuonna julkistetut Galaxy S8 -puhelimet. Puhelimissa on isot Infinity-tyyliset AMOLED-näytöt, joiden koot ovat 5,8 ja 6,2 tuumaa. Järjestelmäpiirit on valmistettu 10 nanometrin prosessilla, mikä ei sinänsä kerro paljoakaan piirien malleista. On kuitenkin todennäköistä, että Samsung on päätynyt käyttämään Qualcommin Snapdragon 845:tä ja uuden sukupolven Exynosta.Galaxy S8:n ja Galaxy S8+ olivat teknisesti ja ulkoisesti samanlaisia, mutta Galaxy S9 -sukupolvessa mallien välillä on jo reilummin eroja. Galaxy S9+:ssä on esimerkiksi kuusi gigatavua keskusmuistia ja kaksoiskamera, kun taas Galaxy S9:ssä on vain neljä gigatavua käyttömuistia ja tavanomainen kamera. Molemmissa puhelimissa on 64 gigatavua tallennustilaa, microSD-korttipaikka ja 3,5 mm:n audioliitäntä.