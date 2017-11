:n-päivitys on hiljalleen valmistumassa, sillä Samsung on laittanut testaajille jakoon kolmannen beta-version eilen. Google sai Android Oreon valmiiksi aiemmin tänä syksynä ja viimeiset viikot laitevalmistajat ovat hikipäissään työstänyt siihen omia kustomointeja.Tyypillisesti Samsung on aloittanut uuden Android-version jakelun lippulaivapuhelimille vuodenvaihteen aikoihin. Jää nähtäväksi saako Samsung kaiken valmiiksi ennen joulua vai joudutaanko Oreota odottamaan tammi-helmikuulle saakka. Kolmas beta-versio ei sisällä ominaisuustasolla paljoakaan uutta. Muutoshistorian mukaan uusia ominaisuuksia on tasan yksi: mahdollisuus piilottaa-ilmoituksen. Muutoin päivitys sisältää läjäpäin bugikorjauksia.