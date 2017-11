Galaxy S9:stä tulossa ennätyksellinen – Kehykset viilattu minimiin

Vähän aika sitten tuli ilmi, että Samsungin Galaxy S9 -älypuhelin saatetaan esitellä jo tammikuussa CES-messuilla . Tavanomaisesti puhelin on paljastettu yleisölle helmi-maaliskuussa MWC-messujen aikaan.Evan Blassin mukaan Galaxy S9:n muotoilu tulee olemaan hyvin samankaltainen kuin Galaxy S8:lla, mutta SamMobilen lähteet tietävät kertoa Samsungin tavoitelleen ennätyksellistä screen-to-body-suhdetta eli sitä, että puhelimen näyttö kattaa mahdollisimman suuren osan laitteen etupuolesta. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että noin 90 % Galaxy S9:n etuosasta on näyttöä.Esimerkiksi iPhone X:ssä suhdeluku on noin 81,5 prosenttia ja LG:n V30:ssä lukema on yli 83 prosenttia. Mikäli Samsung yltää 90 prosentin lukemiin, niin puhelinta voidaan hyvästä syystä pitää käytännössä kehyksettömänä.