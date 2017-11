Huhu: Samsung minimoi uudessa Galaxy S9:ssä reunukset lähes olemattomiin

Aika alkaa olla kypsä siihen, että siirrymme vuoto- ja huhusyklissä Android-puhelimista siihen kenties tärkeimpään. Vuosien ajan Android-laitteiden innovointia on voinut pitkälti seurata Samsungin puhelimista ja ensi vuonna voimme odottaa sen perusteella entistä pienempiä kehyksiä näyttöjen ympärillä.Huhut kertovat, että Samsung on päättänyt kutistaa kehyksiä entisestään, vaikka jo nykyisellään sekä Galaxy S8:ssa että Note8:ssa ne ovat vain pienet kaistat laitteen ylä- ja alaosassa. SamMobilen saamien tietojen mukaan Samsung saattaa tähdätä jopa 90 prosentin näyttöpinta-alaan.Galaxy S8:ssa näyttö kattaa noin 84 prosenttia koko etupaneelista, joka tarkoittaisi melkoista parannusta tällä osa-alueella. Esimerkiksi edes iPhone X ei pääse Galaxy S8:n lukemaan, vaikka siinä ei vaikuta olevan alareunusta lainkaan (todellisuudessa siinä on reunusta joka puolella yllättävän paljon).Molempiin laitteisiin suhteutettuna 90 prosentin näyttösuhde näyttää melko huimalta, josta kertovat PhoneArenan tekemät mallikuvat . Mutta löytyykö laitteesta enää tarpeeksi tilaa edes etukameralle ja sensoreille?