Nokia 8 sai Android Oreo -päivityksen!

O fficial update rolling out today! #AndroidOreo #Nokia8 #Oreo #Nokiamobilebetalabs pic.twitter.com/QpZeh9JTu0 -- Juho Sarvikas (@sarvikas) November 24, 2017

Nokia-älypuhelimia valmistava HMD Global on kertonut tänään, että sen lippulaivamalli Nokia 8 on saanut uuden päivityksen. Kyseessä on kauan odotettu – joskin monen muun valmistajan mittarilla melkoisen pikainen – Android Oreo -päivitys.Asiasta ilmoitti yhtiön tuotejohtaja Juho Sarvikas Twitterissa Oreo-videon siivittämänä. Päivitys tuo mukanaan tietysti parempaa suorituskykyä, tietoturvaa ja akkukestoa, mutta myös Picture-in-Picture-moodin, paremmat ilmoituspalkin säädöt ja paljon muuta.HMD Global on luvannut Oreo-päivityksen myös muille Nokia-älypuhelimilleen vielä tänä vuonna. Sarvikas kertoi, että seuraavaksi päivityksen saavat Nokia 5 ja Nokia 6.