OnePlus 5 saa pian Android Oreon – ja huippunopean kasvontunnistuksen

Kiinalaisvalmistaja OnePlus on kertonut, että kesällä julkaistu huippupuhelin OnePlus 5 saa pian Android-päivityksen, jonka mukana tulee yksi mukava uusi ominaisuuskin.Hiljattain yhtiö toi Android 8.0 Oreon OnePlus 3 ja 3T -malleille, mutta tämän vuotiset huippumallit eivät sitä vielä ole saaneet. Seuraavana vuorossa vaikuttaa olevan kesäkuussa esitelty OnePlus 5 ja alkuvuodesta Android-versiopäivityksen saa myös viime viikolla esitelty ja tänään ensimmäisen päivityksen saanut OnePlus 5T.Oreo-päivitys tuo tietysti mukanaan aimo annoksen Android-uudistuksia, mutta beetaversiosta on havaittu , että lisäksi OnePlus 5 saa kehutun ominaisuuden uudesta OnePlus 5T:stä. Kyseessä on tietysti kasvojentunnistus, jota on hehkutettu arvostelijoiden toimesta. Laite on pian myös Puhelinvertailun testissä, joten katsastamme kuinka hyvin ominaisuus todella toimii.Kasvojentunnistus toimii väitetysti huippunopeasti, joka on varsin vakuuttavaa ottaen huomioon, että Applen iPhone X:n vastaavaa ominaisuutta on moitittu hitaaksi. Toki on huomioitavaa, ettei OnePlussan ominaisuus ole yhtä turvallinen ja ei toimi yhtä hyvin pimeässä.