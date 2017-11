OnePlussan uusi huippumalli sai jo ensimmäisen päivityksen

OnePlus tunnetaan tietysti (suhteellisen) edullisista huippupuhelimistaan, mutta viimeisen parin vuoden aikana yhtiö on panostanut erityisesti palveluun ja kuluttajien tyytyväisyyteen.Yksi tärkeimmistä asioista tyytyväisyyden osa-alueella ovat tietysti pikaiset päivitykset. Android-valmistajat tunnetaan yleisesti heikosti päivittyvistä laitteista, vaikka se ei välttämättä aina pidä paikkansa. 'OnePlus pyrkii tuomaan puhelimilleen varsin hyvin päivityksiä ja tukevansa vanhempiakin laitteita melko hyvin. Tästä kertoo esimerkiksi hiljattain julkaistu Android Oreo -päivitys , joka saapui ensimmäisenä yhtiön viime vuoden laitteille.Nyt OnePlus on julkaissut myös ensimmäisen päivityksen viime viikolla esitellylle puhelimelleen. OnePlus ei totisesti aikaile päivitystensä kanssa, sillä vain 8 päivää kerkesi kulua puhelimen esittelystä, kun tarjolla on jo päivitys.Lisäksi kyseessä ei ole vain muutamia bugeja korjaava päivitys vaan se aidosti myös parantaa useita keskeisiä toimintoja. OnePlus kertoo, että OxygenOS 4.7.2 -päivitys parantaa mm. kasvontunnistusta, sormenjälkilukijaa ja kameran vakautusta.1613 megatavun kokoinen päivitys on lähtenyt jakeluun ja saapunee pian kaikkiin OnePlus 5T -laitteisiin.