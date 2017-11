Samsungin Galaxy S6 saa myös Oreo-päivityksen

Samsung alkaa olla loppusuoralla Galaxy S8:n Oreo-päivityksen kanssa,ainakin toivottavasti, sillä se on saanut valmiiksi jo kolmannen version päivityksen beetaversiosta . Vaikka tässä vaiheessa julkaisuaikataulusta ei ole tietoa edes S8:lle, niin nyt tarjolla on hyviä uutisia Samsungin vanhempienkin puhelinten omistajille.Reddit-käyttäjä on saanut Samsungin yhteyshenkilöiltä vahvistuksen , että jopa parin vuoden takainen Galaxy S6 on saamassa uuden Android-version. Kyseessä ei ole missään nimessä satavarma tieto, kun asiaa kysytään kuluttaja tuelta, mutta tällä kertaa vahvistus on saatu peräti neljältä eri henkilöltä, joista takeena vielä kuvakaappaukset.Tietysti vieläkin kyseessä voi olla vääränlainen ohjeistus tukihenkilöille, mutta todennäköisimmin Galaxy S6 saa Galaxy S7:n ja Galaxy S8:n ohella uuden Android Oreon. Tämä tarkoittaa muun muassa Picture-in-Picture-moodia, parannuksia ilmoituksiin ja muuta kivaa. Toki, koska edes Galaxy S8:n aikataulusta ei ole tarkkaa tietoa, niin Galaxy S6:n Oreo-päivityksen odotusajasta tässä vaiheessa ei ole varmuutta.Nopeimpien päivittäjien joukossa Samsung ei kuitenkaan selkeästi ole, sillä mm. Nokian ja OnePlussan Android-puhelimiin on jo julkaistu Oreo-päivityksiä.