OnePlussan sisaryhtiö esitteli uuden nuorisolle suunnatun selfie-puhelimen

Kiinalaisvalmistaja Oppo on vähemmän tunnettu länsimaissa, mutta kyseessä on varsin mielenkiintoisia laitteita jo vuosia julkaissut valmistaja, jolla on kovasti yhteistä yhteen tykäytymmistä Android-valmistajista Suomen markkinoilla.Kyseessä on OnePlussan sisaryhtiö ja valmistajat tekevätkin kovasti yhteistyötä, josta kertoo muun muassa laitteiden yhdennäköisyys sekä samankaltaiset teknologiset ratkaisut.Nyt Oppo on esitellyt uuden puhelimen, joka on suunnattu pääasiassa nuorison käyttöön. Kyseessä on kovasti OnePlussan uutta huippumalli OnePlus 5T:tä ulkoisesti muistuttavan Oppo F5:n uusi versio, joka kantaa nimeä Oppo F5 Youth.Uusi Youth-malli on hieman muunneltu versio Oppo F5:stä, jossa on panostettu mm. selfie-kuvaamiseen. F5:n tavoin laitteesta löytyy 2:1-kuvasuhteen Full HD+ -kosketusnäyttö, jolla on kokoa kuusi tuumaa, sekä Mediatekin Helio P23 -järjestelmäpiiri.Uutta laitteessa ovat kuitenkin kamerat. Takakamerasta megapikseleit löytyy 13 ja aukko on f/2.2, kun taas etukamera on 16 megapikselinen ja tarjoaa suuremman f/2.0 -aukon. Niinpä tässä voikin olla kyseessä harvinainen tapaus, jossa etukamera päihittää laitteen nk. pääkameran.Muistia laitteessa on hieman pienempi kolme gigatavua ja tallennustilaa 32 gigatavua, jonka saa tosin laajennettua muistikortilla.Laite saapuu myyntiin alkuun ainakin Filippiineillä, jossa hintaa on noin 250 euron verran. Laitteen saapuminen länsimaihin on valitettavasti kovin epätodennäköistä.