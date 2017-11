Android Oreo saapui OnePlus 5:lle beetana

Androidin uusin kasiversio on saapunut nyt kiinalaisvalmistaja OnePlussan kesällä julkaistulle huippupuhelimelle. OnePlus 5 saa muun muassa päivitetyllä ilmoitusjärjestelmällä varustetun Oreo-version, jos vain uskaltautuu asentamaan beetaversion.Päivitys uudistaa niin OxygenOS-käyttöliittymää kuin sen alla toimivaa Android-järjestelmää. Androidin uuden version mukana tulee muun muassa Picture-in-Picture-toiminto, uudistuneet ilmoitukset, automaattitäyttö sekä älykäs tekstinvalinta, uudet sovelluskansiot ja yhtäaikaiset saman sovelluksen käynnistykset.Beetaversio on saatavilla OnePlussan Open Beta Programin välityksellä kaikille, jotka haluavat esiversion käyttöönsä. OnePlus on kertonut, että OnePlus 5 on seuraava laite, jolle Oreo-päivitys saapuu, joten kauaa ei tarvitse odottaa myös lopullista, nk. vakaata versiotakaan.Mikäli epäilet yhtään beetaversion asentamista, niin se tuskin kannattaa. Jos kuitenkaan bugit eivät haittaa, niin suuntaa OnePlus-foorumille lisää päivittämisestä.