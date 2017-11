OnePlus 5T uuteen myyntiennätykseen heti myynnin alkuun

Kiinasta ponnistava älypuhelinvalmistaja OnePlus on noussut muutamassa vuodessa melkoisen merkittäväksi voimaksi erityisesti Suomen älypuhelinmarkkinoilla. Elisan kanssa erityisen suhteen omaava valmistaja esitteli hiljattain uuden lippulaivamallin, jonka vastaanotto on ollut parempi kuin koskaan.OnePlus on nyt parina vuotena peräkkäin julkaissut uuden älypuhelinmallin puolivuosittain. Kesällä tarjolla on isompi päivitys vähintäänkin kokonaisen numeron muodossa ja alkutalvesta esitellään puolestaan hienoisesti paranneltu T-versio. 16. päivä esitelty ja 22. päivä myyntiin saapunut OnePlus 5T on yhtiön mukaan ollut varsinainen myyntisuksee.OnePlus 5T on onnistunut päihittämään kaikki edeltävät OnePlus-mallit ensimmäisen päivän myyntiluvuissa. Valmistajan Google+-päivityksen mukaan meni vain kuusi tuntia kun edellinen myyntiennätys meni rikki.OnePlussalle ei todennäköisesti ole ensimmäisenä päivänä tarjolla laitteita Applen tai Samsungin mittakaavassa, eikä yhtiö kerro myyntilukuja, mutta alku on silti vahva riippumatta lukemista. Jäämme odottamaan Elisan seuraavaa listaa suosituimmista puhelimista.Noin kuuden tuuman (liki) reunuksettomalla ja 2:1-kuvasuhteen näytöllä varustettu OnePlus 5T tarjoaa kaksoiskameran (16+20MP), 6 tai 8 gigatavua RAM-muistia, Snapdragon 835 -huippusuorittimen sekä 64 tai 128 gigatavua tallennustilaa. Huvista joutuu maksamaan vain noin puolet Samsungin ja Applen huippumallien hinnoista, 499 (6/64 GB) tai 559 euroa (8/128 GB).Mitä mieltä olet, onko OnePlus 5T oiva päivitys OnePlus 5:een?