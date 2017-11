Pokemon Go lisäsi onnettomuuksia – Aiheutti miljoonien vahingot lyhyessä ajassa

yhdistettiin heti pelin julkistamisen jälkeen muutamiin onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin . Koukuttava peli kiinnitti jalankulkijoiden katseen puhelimen näyttöön, minkä takia huomiokyky ei riittänyt enää ympärillä olevan liikenteen seurantaan.Pelaaminen ei rajoittunut pelkästään jalankulkijoihin, vaan addiktoituneet pelaajat nappasivat Pokémoneja ollessaan liikkeellä polkupyörällä tai autolla. Nyt reilun vuoden jälkeen on alkanut kertyä sen verran dataa, että Pokémonin paikallisia vaikutuksia voidaan analysoida tilastollisin menetelmin Yhdysvaltojen Indianan osavaltiossa sijaitsevassa Tippecanoen piirikunnassa peli on yhdistetty ainakin kahteen kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen. Tilastoidut onnettomuudet on kerätty 148 vuorokauden ajalta pelin julkaisun jälkeen. Rahassa mitattuna onnettomuuksien arvellaan aiheuttaneen tilastoidun ajanjakson aikana piirikunnassa 5,2–25,5 miljoonan dollarin arvosta vahinkoja.Jos tutkimuksen tuloksia ekstrapoloi koko Yhdysvaltojen mittakaavaan, tarkoittaisi se jopa 2–7,3 miljardin dollarin vahinkoja.Vuoden 2016 jälkimmäisen puoliskon aikana indianalaisessa piirikunnassa aiheutui 286 onnettomuutta enemmän verrattuna edelliseen vuoteen. Näistä 134 onnettomuutta tapahtui Pokéstopien läheisyydessä.