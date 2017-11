Nyt sitä saa – Microsoft Edge -selain julkaistiin iOS:lle ja Androidille

pyrki pitämään pitkään oman sovellustarjontansa eksklusiivisena Windows-alustalle, minkä toivottiin vauhdittavan Windows-pohjaisten tablettien ja älypuhelimien myyntiä. Toisin kävi, joten ohjelmistojätti joutui miettimään sisäänpäin lämpiävää strategiaansa uudelleen.Uudelleenmietinnän seurauksena Microsoft on tuonut ohjelmistojaan kilpailevien alustojen saataville. Office-sovellukset ovat olleet jo pitkään iOS- ja Android-käyttäjien ulottuvilla. Nyt näiden joukkoon on tupsahtanut Microsoft Edge -selain, joka korvasi Windows 10:ssä aiemmin käytössä olleen Internet Explorerin.Ajatuksena on, että Windowsilla Edgeen tykästyneet voisivat käyttää samaa sovellusta myös puhelimella. Toisaalta Edgestä mobiilista innostuneet saattavat siirtyä Windowsillakin Chromen tai Firefoxin parista Microsoftin selaimeen.Microsoft paljasti kuukausi sitten tuovansa Edgen iOS:lle ja Androidille. Lyhyen testausvaiheen jälkeen sovellukset on nyt tuotu kaikkien ladattavaksi. Microsoft Edgen voi ladata iPhonelle tai iPadille App Storesta ja Androidille Google Playstä