Googlen mobiilidataa säästävä sovellus saapui ladattavaksi

Suomessa mobiilidata on lähes ilmaista kiitos rajattomien ja suhteellisen edullisten dataliittymien. Kaikkialla näin ei kuitenkaan ole, joten tietysti Googlelta löytyy dataa tarkasti varjeleville ratkaisu.Hakuyhtiö on julkaissut uuden sovelluksen, jonka avulla älypuhelinkäyttäjä pystyy säästämään dataa. Kuten aiemmin mainittua, niin Datally on tarkoitettu ensisijaisesti paikkoihin, jossa data ei ole Suomen lailla halpaa, mutta käyttötapoja löytyy kenties myös Suomesta.Datally mahdollistaa napin painalluksella datayhteyden katkaisemisen sovelluskohtaisesti, joka voi olla tarpeellista riippumatta datan hinnoittelusta. Datally voi myös helposti auttaa akkukestossa, jos jokin sovellus käyttää dataa turhan paljon, sillä samalla se kuluttaa myös akkua.Datally tarjoaa tietoa sovellusten datatilastoista ja mahdollistaa reaaliaikaisen datamäärän liikkuvuuden seuraamisen. Sovellus on luonnollisesti ilmainen ja sen voi ladata Android-laitteelle tietysti Google Playstä