Qualcomm iskee takaisin, oikeusjuttu Applen kanssa kasvaa entisestään

Qualcommin ja Applen välisestä patenttiriidasta on tullut vuoden saatossa melkoinen sotku. Heti vuoden alkuun Apple vaati Qualcommilta miljardin dollarin korvauksia patenttirikkomuksista, joiden jälkeen Qualcomm kesällä haastoi puolestaan Applen oikeuteen. Tämän jälkeen hiljattain Apple on laittenut liikkeille uuden haasteen ja nyt Qualcomm kertoo vastaavan tähänkin.Qualcomm on jättänyt oikeudelle haasteet kolmesta patenttirikkomuksesta, joiden mukaan Apple on käyttänyt yhtiön patentoituja teknologioita ilman lupaa. Kolmen uuden vaatimuksen jälkeen yhtiö hakee korvausta peräti 16 eri vaateen avulla. Tämän lisäksi Qualcommilla on vielä oma taisto kansainvälisen kauppakamari ITC:ssä, jossa se vaatii uusien iPhone-mallien tuontikieltoa.Uuden vaateet käsittelevät ZDNetin mukaan muun muassa kameran automaattitarkennusta sekä virranhallintapiirejä. Viimeisimmässä iskussa Apple väitti juuri päinvastoin Qualcommin käyttäneen luvatta Applen virranhallinnan patentteja.Applen virranhallinta on ollut muutenkin kovasti pinnalla, sillä teknologian on hiljattain huhuttu siirtyvän täysin Applen kehittämäksi. Tällä hetkellä se on vielä pitkälti Dialog Semicoductorin käsialaa.Piirivalmistajan Qualcommin mukaan Apple on malliesimerkki yrityksestä joka pyrkii valtaisan kassansa avustuksella vahingoittamaan muiden innovointia harjoittavien teknologiayhtiöiden toimintaa. Luonnollisesti Apple on täysin eri mieltä asiasta ja siitä kertovat osaltaan sen omat haasteet eri oikeuksissa.Tässä vaiheessa taisto on monimutkaistunut sellaiseksi sekasotkuksi, että sen selvittämiseen voi mennä vuosia. Niinpä onkin vaikea sanoa mihin suuntaan rahaa tullaan siirtämään, mutta Qualcommilla uskotaan edelleen, että asia voidaan selvittää jopa ilman oikeuskäsittelyä.