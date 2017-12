Huippuedullinen Nokia 3:kin saa seuraavaksi Android Oreon

Nokia-älypuhelimia valmistava HMD Global on tehnyt loistavaa työtä Android-päivitysten suhteen. Android Oreo eli 8.0-versio on saapunut juuri Nokian puhelimiin ennen muita valmistajia, joka on monen laskuissa yksi merkittävimmistä hyvän valmistajan merkeistä.Mikä on vielä ihailtavampaa, niin HMD:n tarkoituksena ei ole ollut tuoda uusimpia päivityksiä vain parhaimpiin, tehokkaimpiin ja kalliimpiin laitteisiin, vaan päivityksestä pääsee nauttimaan kaikki uusien Nokia-älypuhelinten käyttäjät.Toki ensimmäisenä päivitys saapui juuri huippumalli Nokia 8:lle ja sen jälkeen vuorossa ovat keskiraskaan sarjan Nokia 6 ja Nokia 5. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että edes huomattavasti heikommin varusteltu Nokia 3 olisi kaukana perässä.Yhtiön johtaja Juho Sarvikas on vahvistanut Twitterissä hiljattain, että Nokia 3 Oreo-päivityksen suoraan eikä välissä nähdä edes Android 7.1.2 -versiota.Tällä hetkellä Nokia 3:ssa on Android 7.0 -versio ja laitteelle luvattiin aiemmin 7.1.2-päivitys, mutta suunnitelmat ovat muuttuneet. Todennäköisesti aikaa säästetään melkoisesti, kun yhtiö ei joudu julkaisemaan kahta päivitystä peräkkäin.HMD Global vahvisti jo syyskuun alussa , että kaikki Nokia-älypuhelimet, Nokia 3 mukaanlukien, saavat Oreo-päivityksen. Hieman myöhemmin kerrottiin , että päivitystä voi odottaa kaikkiin laitteisiin ennen vuoden loppua.Nähtäväksi jää saako HMD Global tosiaan päivityksen valmiiksi kaikille laitteilleen ennen uutta vuotta.