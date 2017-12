OnePlus esittelee Star Wars -erikoisversion OnePlus 5T:stä

OnePlus saapui markkinoille vain vajaat kaksi viikkoa sitten, mutta jo nyt laite on kerännyt palkintokaappiinsa muutaman saavutuksen. Yhtiön mukaan kyseessä on sen historian parhaiten myynyt puhelin ensimmäisten päivien aikana. Tätä vahvistaa myös hiljattain Elisan julkaisemat listat myydyimmistä puhelimista, jossa se otti heti kärkipaikan edeltäjänsä nenän edestä.Kiinalaisyhtiö pyrkii kuitenkin jatkamaan tehokasta markkinointia edelleen ja uusimpana kikkana on rajoitettu erä Star Wars -brändättyjä puhelimia.Somessa yhtiö on viime aikoina julkaissut kovasti erityisesti Dash-pikalatausta mainostavia videopätkiä. Kyseessä onkin markkinoiden nopein tai ainakin yksi nopeimmista lataustavoista, jota puoltaa myös puolueettomammat testit puhelinarvostelijoiden toimesta.Vaikka Dash-latauksen markkinointi on varmasti tehokasta, sillä kyseessä on jopa käyttökokemusta merkittävästi parantava ominaisuus, niin joskus markkinoinnissa avuksi täytyy ottaa suositumpia brändejä. GSMArenan mukaan rajoitetusti saataville tuleva Star Wars -versio OnePlus 5T:stä esiteltiin Intiassa järjestetyssä Comic Con -tapahtumassa. Laite luottaa pääasiassa Stormtrooper-väritykseen ja sisuskalut ovat todennäköisesti tuttua OnePlus 5T:tä. Aksenttiväreinä käytetään OnePlussalta tuttua punaista, joka soveltuu toki myös Star Wars -teemaan.Julkaisu tapahtunee elokuvan yhteydessä myöhemmin tässä kuussa. Star Wars: The Last Jedi -elokuva saa ensi-iltansa kuluvan kuun 15. päivä.Valitettavasti saatavuus tulee olemaan erityisen rajattua Suomessa tai muualla Euroopassa, sillä huhujen mukaan laitetta ei myydä virallisesti lännessä, tai edes muualla kuin Intiassa, lainkaan. Sormet ristiin, että huhut ovat väärässä ja laite saapuu myös Elisalle myyntiin.