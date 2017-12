Googlelta uusi Android-julkaisu – Entistä kevyempi Android Oreo Go

Aiemmin syksyllä julkaistuon saanut rinnalleen uuden kevyemmän Go-version. Laitevalmistajien saataville tuotu Oreo Go Edition eroaa varsinaisesta Android-käyttöjärjestelmästä lähinnä kevyempien laitteistovaatimusten kautta.Käyttöjärjestelmän nimen mukaisesti se sisältää oletussovelluksistakin kevyet Go-versiot. Mukana on esimerkiksi Google Go, Google Maps Go, Gmail Go, YouTube Go, Google Assistant Go, Files Go, Gboard, Chrome ja Play. Esimerkiksi YouTube Go tuli muidenkin puhelimien saataville marraskuun lopulla Googlen ajatuksissa on, että Android Oreo Go päätyisi puhelimiin tai muihin mobiililaitteisiin, joissa on erittäin vähän käyttömuistia – gigatavu tai vähemmän. Kyseessä on siis etupäässä kehiysmaissa myytäviin halpoihin puhelimiin tarkoitettu käyttöjärjestelmä versio. Kevyellä käyttöjärjestelmällä Google varmistaa, että sen ohjelmisto vastaa kehitysmaiden käyttäjien tarpeisiin. Kevyiden ohjelmien avulla Google taas varmistaa, että Android Go -puhelimen hankkinut käyttää myös sen kehittämiä palveluita.Go-sovellusten ja ART-suoritusympäristöön tehtyjen parannusten ansiosta Android Oreo Go Edition tarvitsee 50 prosenttia vähemmän tallennustilaa kuin Android 7.0 Nougat. Lisäksi sovellussuorituksen luvataan nopeutuvan 15 prosentilla.