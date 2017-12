Apple joutuu pulittamaan Irlannille maksamattomat verot

EU:n komissio linjasi vuosi sitten, ettäjavälinen verosopimus on tulkittavissa valtionavuksi ja sitä kautta se on unionin alueella laiton. Komission mukaan Applen on maksettava Irlannille yli 13 miljardin euron edestä jälkiveroa.Irlanti ja Apple ovat vastustaneet linjausta. Irlanti ei ole esimerkiksi suostunut aloittamaan maksamattomien verojen perintää, minkä takia EU:n komissio uhkasi haastaa jäsenmaan oikeuteen. Irlannin mukaan se ei ole hidastellut asiassa tarkoituksellisesti, vaan verkkaus asiassa johtuu escrow-tilin perustamiseen liittyvistä kysymyksistä.Komission luoman paineen johdosta Apple ja Irlanti ovat nyt päässeet sopuun perintäehdoista . Applen on tarkoitus alkaa pulittaa maksamattomia veroja Irlannille ensi vuoden alusta lähtien. Komissio ei kuitenkaan luovu vielä haasteestaan Irlantia kohtaan – syytteistä luovutaan vasta kun Apple on maksanut koko summan tilille.Irlannin kanssa solmitun sopimuksen ansiosta Applen Euroopan voitoista maksettava yhteisövero on ollut alimmillaan vain 0,005 prosenttia.