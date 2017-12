Facebook Messenger ei toimi? Et ole ainoa

suosittu-pikaviestipalvelu näyttää kaatuneen kokonaan tai sen toiminnassa on laaja-alaisia katkoksia. Ongelmat palvelun toiminnassa alkoivat hieman ennen kello 14.00 Suomen aikaa.Eilen uutisoitiin kilpailevan Telegram-pikaviestipalvelun toimimattomuudesta. Facebook Messengerin toimimattomuuden syytä ei tiedetä toistaiseksi, joten on mahdotonta sanoa liittyykö Telegramin ja Messengerin ongelmat jollakin tapaa toisiinsa.Messengerin toimimattomuudesta on raportoitu Twitterissä sekä DownDetector-verkkosivustolla . Ongelmia näyttäisi olevan niin Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa kuin Aasiassakin.Uutisen kirjoitushetkellä kerrottiin palvelun alkaneen toimia jälleen normaalisti.