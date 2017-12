OnePlus 5T:n Star Wars -malli tulee Suomeen – Täältä sen saa hankittua

on kiistatta yksi vuoden odotetuimmista elokuvista ja se saa Suomessa ensi-iltansa joulukuun 13. päivänä. Elokuvan ilmestyminen tarkoittaa massaliikehdintää elokuvateattereissa, mutta sen lisäksi erilaisten oheistuotteiden vyörymistä kauppoihin. Suomessa nyt neljä vuotta toiminut OnePlus on myös mukana.OnePlus paljasti vähän aika sitten tekevänsä Disneyn kanssa yhteistyötä uuden Star Wars -elokuvan tiimoilta ja tuovansa Intiassa myyntiin erikoisversion. Puhelinmerkki ilmoitti nyt tuovansa OnePlus 5T:n myyntiin myös Suomessa.OnePlus 5T Star Wars Limited Edition -erikoismalli julkaistaan Star Wars: The Last Jedi -elokuvan kunniaksi myös Pohjoismaissa ensi-iltapäivänä. Erikoisversion myynti alkaa joulukuun 13. päivänä kello 16.00 Helsingin Tennispalatsissa pop up -myyntitapahtumassa. Varsinaisesti myynti alkaa seuraavana päivänä 14. joulukuuta Elisalla ja OnePlussan verkkokaupassa osoitteessa oneplus.net. OnePlus 5T Star Wars Limited Edition on Euroopassa saatavilla vain Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.