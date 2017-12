Vuoden odottelu palkittiin – VLC päivittyi uuteen versioon

PC-aikakaudella suureen suosioon noussut-videotoistin on päivittynyt pitkästä aikaa Androidilla. Edellisestä isosta päivityksestä, joka oli VLC 2.0, on kulunut jo vuoden verran aikaa. Uutta 2.5-versiota on siis odotettu.Pidemmän tauon ansiosta VLC:llä on myös hurjasti uutta tarjottavaa käyttäjilleen. Ensinnäkin sovellukseen on lisätty tuki Android Autolle, joten sovellusta voi käyttää myös autoissa. Lisäksi sovelluksella voidaan katsoa 360 asteen videoita ja Android Oreo -laitteissa VLC:llä voi katsella elokuvia PiP-tilassa. Käyttöliittymään on tullut pienoisia muutoksia, muun muassa Day/Night-tilat, videogalleriassa sisällön tiedot näytetään kansikuvan päällä ja sisältöjä voi valita kerralla useita, jolloin sovellus järjestää valitut tiedostot soittolistaksi.Sovellukseen on tehty myös lukuisa määrä teknisiä parannuksia sekä bugiviilauksia. Kattavammin VLC 2.5:n sisältämistä uusista ominaisuuksista löytyy Geoffrey Métaisin blogista