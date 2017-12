OnePlus 5T:n Star Wars -versio myyntiin Suomessa

OnePlus 5T on tuonut myyntiin uuden erikoisversion yhtiön uusimmasta lippulaivamallista. Jo alkukuusta julkistettu uuden Star Wars -elokuvan henkinen erikoisversio vahvistettiin hieman myöhemmin myös saapuvan Suomessa myyntiin.Nyt OnePlus on tuonut 5T Star Wars Limited Edition -version kauppoihin Suomessa. Erikoisversio juhlistaa paitsi Star Wars -elokuvasarjan uusinta The Last Jedi -elokuvaa, niin myös kiinalaisvalmistajan omaa syntymäpäivää.OnePlus juhlii tällä viikolla neljävuotissynttäreitä ja täyttää virallisesti vuosia sunnuntaina 17. päivä. Kerroimme yhtiön tarjoamista synttäritarjouksista ja -alennuksista aiemmin tällä viikolla OnePlus 5T Star Wars Limited Edition on tuttu huippupuhelin samoilla teknisillä ominaisuuksilla. Erikoisen laitteesta tekee valkoinen, yhtiön mukaan Crait-planeetan mukainen, väritys sekä takapaneeliin painettu Star Wars -logo. OnePlus on myös kustomoinut käyttöliittymää, jossa käytetään punamustaa teemaa, joka sopii paitsi uudelle The Last Jedi -elokuvalle niin tietysti myös OnePlussalle.Lisäksi laitteen mukana toimitetaan Kylo Ren -suojakuori. OnePlus 5T Star Wars Limited Edition on varustettu 8 gigatavun RAM-muistilla ja 128 gigatavun tallennustilalla. Hintaa erikoismallilla on 579 euroa ja sitä myydään Elisan ja OnePlus-verkkokaupan välityksellä.