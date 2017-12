Samsungin patentti kertoo kahdella näytöllä varustetusta pelipuhelimesta?

Samsung, kuten monet muutkin älypuhelinvalmistajat, kehittää jatkuvasti uusia patentteja, joilla pyritään uudistamaan älypuhelinkonseptia. Tietysti tarkoituksena on löytää uudenlainen innovaatio, jolla saadaan houkuteltua massat omien laitteiden piiriin.Pelaaminen on tietysti yksi suosituimmista käyttötavoista älypuhelimilla, joten on vain luonnollista, että siihen pyritään löytämään parempia ratkaisuja. Tästä kertoo muun muassa hiljattain esitelty pelilaiteyhtiö Razerin puhelin, jossa on panostettu muun muassa näytön vasteeseen sekä äänentoistoon.Uusi patentti kertoo , että Samsung hakee kenties paljon radikaalimpaa uudistusta omiin puhelimiinsa. Patentissa esitellään Nintendon käsikonsoleista tuttua konseptia kahdella näytöllä. Puhelimen toinen näyttö olisi käytössä lähinnä ohjaamiseen ja toisella puolestaan näytetään itse peli.Tämän lisäksi puhelimen toista näyttöä voidaan käyttää muun muassa kuvaamisessa apuna ja luonnollisesti sille täytyy löytää käyttöä myös muissa sovelluksissa, joista kertovat useat Letsgodigitalin julkaisemat patenttikuvat Taittuva puhelinkonsepti kahdella näytöllä ei ole missään nimessä täysin uusi juttu. Sellainen löytyy jo nyt markkinoilla olevasta ZTE Axon M -mallista, joka ei kuitenkaan ole viehättänyt kovinkaan paljoa sitä testanneita tahoja. Kenties Samsung pystyy kuitenkin korjaamaan ongelmat ja tarjoamaan aidosti toimivan kaksinäyttöisen puhelimen?