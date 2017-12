Apple aikoo yhdistää iOS- ja Mac-sovellukset – Urakka alkaa ensi vuonna

Apple aikoo yhtenäistää iOS- ja macOS-alustojen sovelluskehitystä, uutisoi Bloomberg . Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmistokehittäjät voisivat muokata pienellä vaivalla iOS-sovelluksista macOS:llä toimivia versioita.Motivaatio mobiilialustan ja tietokonekäyttöjärjestelmän yhdistämiselle on se, että sovelluskehittäjillä olisi selkeä motivaattori julkaista ja päivittää macOS-ohjelmia. Tämän ansiosta macOS vaikuttaa entistä houkuttelevammalta kuluttajien näkökulmasta, minkä jälkeen macOS vaikuttaa jälleen hieman kiinnostavammalta alustalta ohjelmistokehittäjienkin näkökulmasta.Mac App Store on laadullisesti selvästi heikkolaatuisempi sovelluskauppa kuin iOS:n App Store. Näin ollen Mac App Store vaatii isoa kohennusta ja Applen suunnittelema alustojen yhtenäistäminen voisi olla juuri sellainen parannus kuin on kaivattu.Microsoft on jo lähtenyt yhtenäistämislinjalle universaaleiden sovellusten kautta. Ohjelmistokehittäjtä voivat hyödyntää samaa koodia Xboxille, WIndowsille ja Windows Mobilelle julkaistavissa sovelluksissa. Apple aikoo ilmeisesti syventää iOS:n ja macOS:n integraatiota asteittain ensi vuodesta lähtien. Ensimmäiset uutiset-nimisestä hankkeesta kuullaan todennäköisesti ensi kesänä WWDC-kehittäjätapahtumassa.