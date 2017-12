Nokian tulevassa huippupuhelimessa kaikkiaan neljä kameraa

Nokia-älypuhelimia valmistavan HMD Globalin tämän hetken lippulaivamalli Nokia 8 esiteltiin vain muutama kuukausi sitten syyskuussa, mutta huhut ovat siirtyneet jo seuraavaan huippumalliin.Laite on paljastunut nyt yhdysvaltain televiranomiaisen, FCC:n, dokumenteista. Niistä paljastuu Nokia 9 -nimellä tunnetun lippulaivamallin ominaisuuksista muun muassa suoritinvalinta, joka kohdistuu edelleen Snapdragon 835 -piiriin, kuten Nokia 8:ssa.Lisäksi laitteessa on 5,5 tuuman QHD-resoluution kosketusnäyttö, joka tarkoittaa, että resoluutio pysyy samana, mutta pinta-ala kasvaa hieman. Tämä saattaa tarkoittaa myös, että reunukset ovat pienentyneet, johon ei valitettavasti löydy varmaa vastausta edes parin kuuukauden takaisesta kuvavuodosta (kuvassa).Mikä mielenkiintoista, niin HMD Global on kuitenkin päättänyt myös kokeilla täysin toisenlaista selfie-kameraa, kertoo GSMArena . Korkearesoluutioisen sensorin sijaan tulevassa Nokia 9:ssä on nimittäin valmistajan tietojen mukaan kaksoiskamera, myös edessä. Megapikselilukema on kuitenkin syystä tai toisesta etukameroissa varsin alhainen.Etukamera koostuu kahdesta sensorista, joista toinen on mainittu 5 megapikselin kenno f/2.4-aukolla ja toinen videolle tarkoitettu f/2.0-aukon ja Full HD -resoluutioon kykenevä kamera. Kamera tukee automaattitarkennusta.Nokian puhelimissä on pyritty innovoimaan bothie-ominaisuudella, joka yhdistää molempien kameroiden kuvat yhteen, niinpä kuvaan pääsee paitsi itse niin myös kuvauksen kohde, vaikka ne ovat eri puolilla laitetta. Kenties tästä syystä uudessa laitteessa on panostettu erikoisempaan etukameraan.