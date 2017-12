Apple myönsi hidastavansa vanhoja iPhoneja – Tämä on syy

Internet-kansan syvät rivit ovat aina tienneet varmasti, että Apple heikentää tahallisesti vanhojen iPhonien suorituskykyä ohjelmistopäivityksillä. Salaliiton tavoitteena on saada ihmiset päivittämään puhelin parin vuoden välein uuteen malliin. Apple on kiistänyt johdonmukaisesti väitteet.Apple on nyt kuitenkin myöntänyt , että se lisäsi vuosi sitten vanhoihin iPhone-malleihin suorituskykyrajoittimen, jonka tarkoituksena on varmistaa optimaalinen käyttökokemus tietynlaisissa olosuhteissa ja käyttötilanteissa. Kun akku vanhenee, sen kyky syöttää laitteistolle huippujännitettä heikkenee. Esimerkiksi kylmät olosuhteet ja äkillinen suorituskyvyn tarve ovat vanhoille puhelimille haastavia.Puhelin saattaa yllättäen sammua mikäli akku ei pysty tarjoamaan laitteiston vaatimaa jännitettä. Yllättävien sammumisten ehkäisemiseksi Apple lisäsi vuosi sitten iPhone 6:een, 6s:ään ja SE:hen ohjelmisto-ominaisuuden, joka tasoittaa laitteiston äkillisiä tehopiikkejä.Apple kommentoi asiaa v iraaliksi nousseen Reddit-ketjun ja sitä kommentoineen Geekbenchin blogikirjoituksen jälkeen