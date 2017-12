Samsung Galaxy S9 -vuodot jatkuvat kuorivalmistajan paljastamilla kuvilla

Samsungin tulevan vuoden ensimmäinen huippumalli, Galaxy S9, on huhujen mukaan yksi vuoden 2018 ensimmäisistä lippulaivapuhelimista . Laite onkin ollut kovasti huhujen ja vuotojen kohteena viimeiset viikot.Nyt vuotoihin voi lisätä suojakuorivalmistajan julkaisemat kuvat, jotka kertovat jälleen hieman Galaxy S9:n ulkonäöstä. Jo aiemmin vuodettujen kuvien tavoin kuorivalmistaja Ghostekin kuvista paljastuu kovasti Galaxy S8:lta näyttävä laite, jossa on kuitenkin tehty muutamia ulkoisesti olennaisia muutoksia.Näistä tärkeimpänä katse kiinnittyy sormenjälkilukijaan, joka on nyt sijoitettu kameramoduulin alle, eikä rinnalle. Samsungin viime vuoden mallit, sekä Galaxy S8 että Note8, ovat saaneet kritiikkiä heikosti sijoitetusta sormenjälkilukijasta. Kuvista paljastuu myös, että Samsung pysyttäytyy 3,5 mm kuulokeliittimessä ja sen rinnalla on tietysti USB-C-latausliitäntä.