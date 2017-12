Edward Snowdenin mobiilisovellus suojelee toimittajan läppäriä

The Guardian Project, yhtiö joka luo sovellustarpeita mobiilimaailman turvaamiseen ja yksityisyyden suojelemiseen, on julkaissut uuden sovelluksen. Kyseessä on Freedom of the Press Foundation -järjestön ja maailmankuulun vuotajan Edward Snowdenin kanssa yhteistyössä tehty sovellus, joka on tarkoitettu privaattidatan suojelemiseen pahaenteisiltä palvelijoilta.Sovelluksen nimi on Haven ja se on ilmainen avoimen lähdekoodin projekti, joka on saatavilla Android-laitteille . Sovelluksen avulla käyttäjä voi tarkkailla puhelimen ympäristöä hyväksikäyttäen sensoreita, joita löytyy älypuhelimista lukuisia erilaisia.Erityisesti toimittajille ja muille herkkäluontoista tietoa käsitteleville suunnattu sovellus mahdollistaa vaikkapa läppärin suojaamisen niin, että puhelin sijoitetaan lähelle tietokonetta, kertoo The Intercept . Sovellus aistii muun muassa kiihtyvyyssensorin avulla liikkuuko puhelin (jos sijoitettu vaikkapa läppärin päälle), mikrofonin avulla herää ja nauhoittaa epäilyttäviä ääniä tai puhetta, kameran avulla voi napsaista pitkäkyntisestä vaikkapa pärstäkuvan ja lähettää tiedon tästä kaikesta langattomasti ja turvallisesti asianomistajalle.Tietystikään sovellus ei estä suoranaisesti estä varkaita pääsemästä käsiin laitteisiin, eikä osaa tarvittaessa vasaroida konetta, mutta se voi tarjota arvokasta tietoa, jolla varas voidaan saada kiinni. Tietysti, jos sovellus epäonnistuu tallentamaan ja lähettämään tarvittavat tiedot niin siinä tapauksessa toimittaja saattaa menettää läppärin ja sen tietojen lisäksi myös puhelimensa. Tästä syystä lienee syytä käyttää vanhempaa laitetta, joita on helppo löytää, sillä monilla on varmasti vanhoja älypuhelimia lojumassa laatikoissa.Voi olla, että sovellukselle löytyy jopa parempaa käyttöä muista tarpeista, johon viittaa myös Guardian Projectin Nate Freitas blogitekstissään , jossa kutsuu sitä turvallisimmaksi itkuhälyttimeksi. Kyseessä onkin siis pohjimmiltaan turvakamerajärjestelmä, joka kulkee taskussa.Teknologia siirtää tietoa turvallisesti esimerkiksi Tor-verkon tai Signal-viestisovelluksen välityksellä suoraan omaan käyttöön ilman, että tietoa säilytetään kolmannen osapuolen pilvipalveluissa. Projekti on kuitenkin vielä kesken ja juuri esitelty versio on vasta avoin beeta. Kehitystä jatketaan ja projektiin haetaan myös lisää osaajia.