Nyt se tapahtuu, älypuhelin, jonka näyttö on tablettikokoluokkaa?

Kun tabletit ensi kertaa esiteltiin, niin niiden koko vaihteli perinteisesti noin seitsemän tuuman "mini"-kokoluokasta perinteisempään noin kymmenen tuumaan. Samanaikaisesti älypuhelinten koko oli kuitenkin nykyistä paljon pienempi ja yli viiden tuuman näyttö oli valtaisa.Samsungin Note-sarja toi suuret näytöt massoille ja puhletit yleistyivät yli viiden tuuman näyttöineen. Vuosi vuodelta näytöt ovat tästä kasvaneet ja nyt yli kuuden tuuman näyttö ei ole harvinaisuus.Uuden huhun mukaan Xiaomi on kuitenkin julkaisemassa puhelimen, joka yhdistää tablettikategorian ja puhelinkategorian vihdoin yhdeksi. Mi Max -malliston uusin tulokas, Xiaomi Mi Max 3, näet sisältää väitetysti seitsemän tuuman näytön, jollainen löytyi mm. Googlen ensimmäisestä Nexus 7 -tabletista.Toki matkan varrella olemme nähneet joitain puhelinominaisuuksilla varustettuja tabletteja, mutta Mi Max 3 on aidosti älypuhelin ja sisältää tablettikokoluokan näytön. Toki perinteisemmistä alkuaikojen tableteista poiketen Mi Max 3:n näyttö on 18:9-kuvasuhteen paneeli.Huhujen mukaan Mi Max 2:n (kuvassa) seuraajan akku soveltuu myös kokoluokkaan, sillä huima 5500 milliampeeritunnin akku on merkittävästi suurempi kuin noin viisi vuotta sitten esitellyissä seitsentuumaisissa tablet-laitteissa.Ehkäpä tässä on yksi syy tablettien myynnin romahtamiseen?