Sonyn uusi huippupuhelin yksi ensimmäisistä Snapdragon 845 -laitteista?

Suorituskykytesteistä yksi suosituimmista, Geekbench, on paljastanut tietoja tulevasta Sonyn huippupuhelimesta. Kyseessä on kenties syksyllä julkaistun Xperia XZ1:n (kuvassa) seuraaja, mutta tässä vaiheessa se tunnetaan vain nimellä H8266.Kyseessä on huhujen mukaan ensimmäinen "reunuksettomalla" näytöllä varustettu Sony-huippupuhelin, joten vihdoin japanilaisyhtiö ottaa mallia mm. Samsungista, Huaweista, LG:stä, OnePlussasta ja Applesta. Sonyn ikoninen, varsin neliskanttinen design saattaa siis vaihtui toisenlaiseen ulkoasuun.Huhujen mukaan helmikuun MWC-messuilla julkistettava laite on myös yksi ensimmäisistä Snapdragon 845 -laitteista. Riippuen toki onko joku firma saanut Snapdragon 845 -laitteensa esittelykuntoon jo tammikuun CES-messuille.Sony H8266 on tietojen mukaan yksi neljästä eri markkinoille suuntaavasta H82XX-mallista, joista muut ovat H8216, H8276 ja H8296.Ainakin Geekbenchin välityksellä vuotanut H8266-malli sisältää neljä gigatavua RAM-muistia ja pyörittää tietysti uusinta Android Oreo -käyttöjärjestelmäversiota. Tulos on puolestaan odotetun vahva, 2393 pistettä yhdellä ytimellä ja 8300 pistettä moniydintestissä. Snapdragon 835 -puhelinten, ml. Sonyn mallit, tulokset ovat perinteisesti korkeintaan 2000/6500 pistettä.