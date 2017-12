OnePlus 5:lle julkaistu Android Oreo -päivitys

Updated to Android O (8.0)

Launcher Optimizations for Shelf

Now you can upload your photo through Shot on OnePlus

New Camera UI design

Optimizations for photo quality

Added beauty effect for Portrait Mode

Added "Places" tab for viewing photos on a map

Added history feature (calculator)

Added alarm calendar feature

Added Parallel Apps feature

New design for Quick Settings

New design for Lift up display

Added "Adaptive model" screen calibration

Optimizations for Wi-Fi Optimizations for Battery Saver

Updated Android security patch to December

Suomessakin suureen suosioon Elisan ansiosta noussuton aloittanut-päivityksen jakelun keväällä julkaistulle 5-mallilleen. Päivitys tuli saataville jouluaattona.Jo aikaisemmin OnePlus julkaisi Oreon viime vuonna julkaistuille puhelinmalleilleen, OnePlus 3:lle ja 3T:lle. Päivitystä on enää vailla tuorein uutuus eli OnePlus 5T, mutta kaikesta päätellen sekin on tulossa saataville hyvin pian, joten on täysin mahdollista että 5T:n omistajat pääsevät aloittamaan uuden vuoden uudella Android-versiolla.Nyt jakeluun tullut OnePlus 5:n Oreo-päivitys, eli OxygenOS 5.0, on kooltaan 1,5 gigatavua ja se sisältää ominaisuusuudistusten lisäksi joulukuun tietoturvapäivitykset.Alla on OxygenOS 5.0:n muutoshistoria: