Android-leirissä juhlitaan – Applen toimintatavat eivät kuulu meidän tyyliin

Johtavat-puhelinmerkit ovat kiilottaneet julkisuuskuvaansa mediassa kehumalla kuinka ne eivät hidasta vanhoja puhelimia "keinotekoisesti" estääkseen äkilliset sammumiset, jotka johtuvat vanhentuneiden akkujen heikentyneestä kyvystä tarjota laitteistolle sen kaipaamaa virtaa.Apple on joutunut myöntämään toimivansa juuri edellä mainitulla tavalla, koska se haluaa estää vanhojen iPhone-mallien yllättävät sammumiset. Julkisuudessa asiaa on puitu joulukuussa runsaasti ja kansa on jakautunut sen suhteen onko kyse vakavasta asiasta vai ei. Apple on tehnyt jo hienoisia myönnytyksiä kuluttajien suuntaan kohun syntymisen jälkeen.Yhtiö paljasti eilen esimerkiksi sen, että kuluttajat voivat vaihtaa vanhoista iPhoneista akut huokeampaan hintaan . Lisäksi ensi vuoden alussa iOS:lle julkaistaan ohjelmistopäivitys, joka kertoo tarkemmin millaisessa kunnossa akku on kemiallisesti.Android-merkeistä ainakin LG, Samsung, HTC ja Motorola ovat reagoineet tuoreimpaan Apple-kohuun. LG:n mukaan yhtiö välittää siitä mitä sen asiakkaat ajattelevat, eivätkä aio koskaan jarruttaa puhelimiensa suorituskykyä. Samsung toteaa hieman virallisemmin, ettei yhtiö alenna laitteidensa suorituskykyä missään vaiheessa niiden elinkaarta. HTC ja Motorola totesivat, etteivät niiden toimintatapoihin kuulu puhelinten hidastelu.