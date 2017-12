Nokia 3310:stä tulossa Android-pohjainen versio?

Kiinalainen televalvontaviranomainen TENAA on hyväksynythakemuksen-nimisen laitteen tuomisesta markkinoille. Hakemuksen tultua julki, paljastui että kyseisen kirjain- ja numeroyhdistelmän taustalta löytyykin Nokia 3310:n 4G-versiointi.HMD Global aloitti Nokia 3310:n modernin version myynnin Suomessa menneenä keväänä, mutta sen matkapuhelinyhteydet rajoittuivat 2G:hen. Syksyllä HMD Global esitteli päivitetyn version uutuudestaan, missä yhteystuki oli päivitetty 3G-aikaan . Suosio on ollut kaikesta päätellen sen verran hyvä, että markkinoille halutaan tuoda vielä 4G:tä tukeva malli.Ainakin Kiinassa Nokia 3310:n 4G-versio tulee saataville Yun OS -käyttöjärjestelmällä varustettuna. Yun OS on Alibaban kehittämä mobiilikäyttöjärjestelmä, joka perustuu pohjimmiltaan avoimeen Androidiin (AOSP). Nykyisissä uusissa Nokia 3310 -puhelimissa on käytetty Series 30 -ohjelmistoa Ulkonäöllisesti Nokia 3310:n 4G-versio muistuttaa paljon aiempia Nokia 3310 -versiointeja.