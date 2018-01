Galaxy Note8 ei suostu latautumaan tai käynnistymään – Tässä syy

Joulun kuuma puheenaihe oli vanhojensuorituskyvyn tarkoituksellinen jarrutus heikentyneestä akkukemiasta johtuvien sammumisten ehkäisemiseksi. Nyt verkossa puhutaan muutamien-puhelimien kohdalla havaitusta ilmiöstä, jossa puhelin ei suostu enää latautumaan Muutamissa tapauksissa Galaxy Note8 ei ole lähtenyt latautumaan kun puhelimen akku on tyhjentynyt täysin. Puhelimet eivät ole välttämättä edes käynnistyneet. Samsungin edustajat ovat myöntäneet oudon ongelman, mutta ilmiö on rajoittunut hyvin pieneen määrään laitteita. Ongelma ei heikennä laitteiden turvallisuutta.Ilmiö saattaa johtua siitä, että puhelimeen ei jää talteen pientä määrää virtaa, jota laitteiston virranhallintapiiri tarvitsisi lataushallintapiirin aktivoimiseen. Vian saa korjautettua takuun alaisuudessa valtuutetussa huoltoliikkeessä. Jos puhelintaan ei halua kuljettaa mihinkään, niin kotikonstina toimii latauspiuhan kytkeminen puhelimeen sadan kerran verran. Kiinnityksen jälkeen puhelimen pitää antaa latautua 10–15 sekuntia, minkä jälkeen piuha irrotetaan 30 sekunniksi. Urakka on melko yksitoikkoinen eikä sen turvallisuudesta anneta takeita.