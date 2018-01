Tämän hetken kuumin tietovisasovellus julkaistiin Androidille

Viime syksynä iPhonelle ja iPadille julkaistu-tietovisapeli on julkaistu Googlen Play Storessa. Android-versio on kuitenkin vielä beta-vaiheessa, joten se ei välttämättä toimi kaikilta osin toivotulla tavalla, mutta sen koetaan olevan kuitenkin tarpeeksi valmis kokeiltavaksi.Tietovisapelejä on julkaistu mobiililaitteille lukuisa määrä, suosituimpien joukossa on esimerkiksi QuizUp ja Trivia Crack. Vine-videoklippipalvelun perustajien luoma HQ Trivia on kuitenkin tämän hetken kuumin villitys visailuohjelmien kategoriassa. Sovellus on noussut erityisen suosituksi sen sisältämän live-visailun ansiosta.Pelissä on mahdollista voittaa pieniä rahapalkintoja, kunhan vain vastaa oikein 12 esitettyyn monivalintakysymykseen. Aluksi palkintosummat olivat joitain satasia, mutta summa on kasvanut hiljalleen jopa yli 20 000 dollariin . Suosio on kasvanut samaa vauhtia kuin palkintosummatkin. Live-visailuja järjestetään kello 15–21 ET-aikavyöhykkeen aikaa.Pelisovelluksen kehitykseen haetaan parhaillaan rahoitusta. Rahoituskierroksella yhtiö saatetaan arvottaa jopa 100 miljoonan dollarin arvoiseksi HQ Trivian voi ladata Androidille täältä . Applen iOS-laitteille sovelluksen voi ladata App Storesta