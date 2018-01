OnePlus 5 sai beetana uutuuspuhelimen hypetetyn ominaisuuden

OnePlus on julkaissut uuden beetaversion Oxygen OS -käyttöliittymästään sen viime kesänä julkaistulle OnePlus 5 -puhelimelle. Uuden avoimen testiversion mukana tuodaan yksi noin kuukausi sitten julkaistun OnePlus 5T:n uusista ominaisuuksista, kertoo Android Central Kyseessä on tietysti kovasti hypetetty kasvojentunnistus, joka päihittää nopeudessa Applen Face ID -tunnistuksen helposti. Supernopea tunnistus ei ole yhtä turvallinen kuin Applen käyttämä kolmiulotteinen tunnistus, mutta käytännöllisempi jokapäiväisessä käytössä.OxygenOS Beta 3 on nyt saatavilla kaikille uskaliaille OnePlus 5 -käyttäjille, jotka haluavat ottaa osaa käyttöliittymän testaamiseen beetavaiheessa. Päivitys lisää myös muun muassa Androidin joulukuun tietoturvapäivitykset sekä pienempiä korjauksia ja optimointeja.Luonnollisesti kauaa ei enää tarvitse odottaa myöskään lopullista, nk. vakaata, versiota käyttöliittymästä, jossa kasvojentunnistus saapuu, joten mikäli ei halua esiversiota asentaa, niin odotus tuskin on enää pitkä.