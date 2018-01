OnePlus tuomassa takaisin suositun pintamateriaalin huippupuhelimen uudessa versiossa

Dat Sandstone feel doe. Sandstone fans, what drew you to this grip? pic.twitter.com/Us9A4YPr5F — OnePlus (@oneplus) January 3, 2018

OnePlussan uusimman lippulaivamallin julkaisusta on vasta noin kuukausi, mutta jo nyt kiinalaisvalmistajalta on tulossa jotain uutta. Kyseesssä ei ole kuitenkaan OnePlus 6, vaikka senkin julkaisua odotetaan edellisvuosia aikaisemmin, vaan uusi versio OnePlus 5T:stä.Yhtiö on kiusoitellut uudella versiolla OnePlus 5T:stä, jonka pintamateriaalina käytetään täysin erilaista vaihtoehtoa kuin nykyisin kaupassa olevassa mustassa OnePlus 5T:ssä. Kyseessä on Star Wars -erikoisversion (kuvassa) tavoin nk. Sandstone-materiaali, joka on tuttu myös vuosien takaa ensimmäisistä OnePlus-älypuhelimista.OnePlussan julkaisemien videoiden mukaan uusi versio esitellään 5. tammikuuta. Kyseessä on todennäköisesti ominaisuuksiltaan identtinen OnePlus 5T -versio, jonka pintamateriaali on vain huomattavasti helpommin kädessä pysyvää mallia. Yksi Puhelinvertailun testissä havaituista OnePlus 5T:n harvoista heikoista puolista oli juuri takakuoren liukkaus.Kuvia laitteesta ei ole vielä tarjota, mutta mahdollisesti kyseessä on täysin sama laite kuin Star Wars -versio, mutta ilman elokuvabrändäystä ja suuremmalla valmistusvolyymillä.