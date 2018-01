Pixel 2:n vakuuttava potrettimoodi nyt saatavilla myös muille Google-puhelimille

Google esitteli syksyllä uusien Pixel-puhelinten yhteydessä uuden kameratoiminnon, joka oli tapahtumahetkellä varsin erikoinen ja vakuuttava. Pixel 2 -puhelinten potrettimoodi näet käyttää vain yhtä kameraa, mutta saa silti aikaan kovin uskottavan bokeh-efektin.Nyt Googlen kameratoiminto on laajentanut myös muihin puhelimiin. Tästä saamme kiittää sovelluskehittäjä Charles Chow'ta, joka on tuonut ominaisuuden muihin Googlen puhelimiin. Chow on aiemminkin tuonut Googlen rajoitetusti saatavilla olevia kameraominaisuuksia laajemmalle yleisölle.Camera NX -sovelluksen uusin 7.3-versio tuo mukanaan potrettimoodin myös edellisvuoden ensimmäiselle Pixel-mallistolle sekä vielä vanhemmille Nexus 6P ja Nexus 5X -puhelimille.Kaikista näistä löytyy myös vain yksittäinen takakamera, joten ohjelmallinen potrettimoodi on tervetullut lisä – erityisesti, jos se toimii samalla tehokkuudella ja vakuuttavuudella.Sovellusta ei tosin ole saatavilla Playstä, mutta sen voi ladata Chow'n sivustolta , josta löytyy myös lisätietoa sovelluksesta.