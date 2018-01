Samsung ottaa mallia iPhone X:stä? Uusi piiri mahdollistaa tuttuja ominaisuuksia

puolijohdeyksikkö on paljastanut uusimman luomuksensa, 9-sarjan Exynos-suorittimen. Lippulaivapuhelimiin tarkoitettu-järjestelmäpiiri on parhaillaan massatuotannossa, joten sen pitäisi ehtiä hyvin keväällä julkaistaviin Galaxy S9 -puhelimiin.Exynos 9810 on valmistettu Samsungin toisen sukupolven 10 nanometrin prosessilla, johon tehdyt optimoinnit ovat mahdollistaneet piirin suorituskyvyn parantamisen uudelle tasolle. Järjestelmäpiirissä käytetään Samsungin kolmannen sukupolven suoritinytimiä, jotka 2,9 gigahertsin kellotaajuuden turvin parantavat yksisäikeisten tehtävien suoritusnopeuden kaksinkertaiseksi ja useaa ydintä kuormittavat tehtävien nopeuskin paranee 40 prosentilla edelliseen sukupolveen verrattuna.Samsung painottaa nopeuden lisäksi myös Exynos 9810:n parannettua tekoälylaskentaominaisuuksia, jotka mahdollistavat kasvojen reaaliaikaisen 3D-seurannan sekä kohteiden nopean kuvahaun. Vaikuttaisi siltä, että Samsung aikoo lisätä Galaxy S9:ään iPhone X:stä tutut kasvojentunnistus ja -seurantaominaisuudet (Face ID, animoji).Exynos 9810:ssä on myös päivitetty modeemi, joka mahdollistaa sisältöjen lataamisen puhelimeen 1,2 Gbps:n nopeudella ja tiedonsiirron verkkoonpäin 200 Mbps:n nopeudella (Cat.18 LTE). Samsungin mukaan Exynos 9810:ssä on markkinoiden suorituskykyisin modeemi.Mediaprosessointi on myös parantunut dedikoidun kuvankäsittelypiirin ja päivitetyn MFC-tuen ansiosta. Yhdessä uudistukset mahdollistavat tehokkaamman kuvanvakautuksen sekä parempilaatuiset kuvat pimeässä (vähemmän kohinaa ja enemmän kirkkautta) sekä UHD-tasoisen videokuvauksen 120 FPS:n kuvataajuudella.