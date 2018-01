OnePlus 5 sai päivityksen Android Oreoon, jakelussa heti Suomessa

OnePlus kertoi aiemmin tällä viikolla , että se joutui perumaan OnePlus 5 -älypuhelimelle suunnatun Oxygen OS 5.0 -päivityksen bugien vuoksi. Tämä tarkoitti, että yhtiön Androidin uusimman Oreo-version tuominen viivästyi hieman, mutta onneksi yhtiö on kiireen vilkkaa työstänyt uutta päivitystä.Nyt päivitys on saapunut myös virallisesti jakeluun, kun ensimmäiset OnePlus 5 -käyttäjät ovat vastaanottaneet päivityksen Suomessa. OnePlus toi uuden 5.0.1 päivityksen saataville ensimmäisten joukossa Suomessa, sillä päivitystä ei ole vielä kaikkien saatavilla.Päivityksen muistiinpanoissa kerrotaan, että Oxygen OS 5.0.1 päivittää OnePlus 5:n Android 8.0 Oreo -käyttöjärjestelmäversioon ja tuo mukanaan uudistuksia mm. kameran käyttöliittymään, kuvien laatuun, potrettimoodiin ja muutamiin muihin sovelluksiin. Lisäksi päivitys lisää Parallel Apps -ominaisuuden, jolla esim. some-sovelluksista voi käyttää kahta rinnakkaista versiota yhtäaikaa.Luonnollisesti päivitys tuo myös uusia Androidin tietoturvapäivityksiä joulukuulta.Päivityksellä on kokoa 45 megatavua ja sen voi ladata OnePlus 5:n valikon Ohjelmistopäivitys-osiosta.