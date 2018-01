Samsung julkisti uuden J-sarjalaisen, hintaa vain noin satanen

Samsung on julkistanut uuden huippuedullisen J-sarjan Android-puhelimen. Kyseessä on Galaxy J2 Pro, joka ei tarjoa muuta juuri vakuuttavaa kuin hintalapun.Tässä vaiheessa vain Aasiassa myyntiin saapunut laite on noin 120 euron hintainen ja sen ominaisuuksiin kuuluu muun muassa alle teräväpiirron qHD-näyttö, neliydinsuoritin, 16 gigatavun tallennustilan sekä puolitoista gigatavua RAM-muistia. Laite tukee kuitenkin kahta SIM-kortti, joka on toivottu ominaisuus erityisesti kehittyvillä markkinoilla.Laitteessa pyörii Androidin 7.0 Nougat-versio ja kamerat ovat 8 megapikselinen takana ja 5 megapikselinen edessä. Tallennustilaa voi lisätä microSD-muistikortitpaikan avulla, akkua laitteessa on 2600 milliampeeritunnin verran ja lataukseen käytetään micro USB -liitäntää.Erikoisesti Pro-lisänimellä varustetusta laitteessa nykyaikaisemmista ominaisuuksista ei ole tietoakaan, mutta tuskinpa niitä voi odottaakaan tässä hintakategoriassa nimestä riippumatta. Puhelin muistuttaa ulkoisesti Samsungin puhelinten ilmettä muutaman vuoden takaa varsin pyöristetyillä piirteillä. Nähtäväksi jää saapuuko laite Suomessa myyntiin, sillä ensimmäiseksi puhelimeksi se olisi varmasti melkoisen hyvä vaihtoehto.