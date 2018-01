Suomessa suosittu puhelinmerkki ei kelpaa Yhdysvalloissa – Pidetään tietoturvauhkana

Kiinalainenon kuudessa vuodessa kasvanut verkkolaitevalmistajasta maailman kolmanneksi suurimmaksi älypuhelinmerkiksi. Yhtiön puhelimia myydään eri puolilla maailmaa kymmeniä miljoonia kappaleita vuodessa – Huawei on menestynyt myös Suomessa, jossa se on napannut Nokialta vapautuneen tyhjiön.Huawei on menestynyt Euroopassa ja Aasiassa, muta Yhdysvaltoihin laajentuminen on ollut tuskaisen työn takana. Läpimurto Yhdysvaltojen markkinoille piti tapahtua tänä vuonna ja siitä oli tarkoitus kertoa Las Vegasissa CES-messuilla. Huawei ei päässyt kuitenkaan kertomaan ilouutisia, sillä yhdysvaltojen suurimpiin operaattoreihin kuuluva AT&T vetäytyi Huawei-diilistä vain pari päivää ennen sen julkistamista Taustalla on ilmeisesti yhdysvaltalaisiin operaattoreihin kohdistettu poliittinen paine senaatin taholta. Huaweita pidetään tietoturvauhkana, sillä yhtiö voisi luovuttaa tietoja yhdysvaltalaisista ja Yhdysvalloista Kiinalle. AT&T ilmeisesti taipui painostuksen alla ja luopui Mate 10 -puhelimen julkistamisesta. Verizonin piti julkaista puhelin tänä kesänä, mutta lykkäsi sitä syksyyn ja on nyt AT&T:n tavoin luopunut suunnitelmista kokonaan.Noin 90 prosenttia Yhdysvalloissa myytävistä älypuhelimista myydään operaattoreiden kautta. Operaattorikumppanuuksien puuttuminen on siis suuri este Huawein markkinaosuuden kasvulle Yhdysvalloissa.