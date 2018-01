Samsung vahvisti – Galaxy S9 julkaistaan pian

mobiiliyksikön pomo DJ Koh paljasti CES-messujen yhteydessä lehdistölle , että yhtiö aikoo esitellä:n ensi kuussa MWC-messuilla. Puhelin on näillä näkymin siis kauppojen hyllyillä maaliskuussa.Puhelinmerkit ovat yleensä vaitonaisia uusien mallien julkistamisaikataulusta vaikka ne noudattavat varsin ennustettavaa kaavaa. Syy on siinä, että nyt myynnissä olevien laitteiden myyntiä on turha romahduttaa lupaamalla pian jotakin vieläkin parempaa. Syystä tai toisesta Samsung ei näe ongelmana paljastaa Galaxy S9:n julkistusaikataulua, vaikka pieni salamyhkäisyys voisi edistää laitteeseen kohdistuvaa kiinnostusta.Koh paljasti lehdistölle myös sen, että Samsungin taiteltava älypuhelin tulee markkinoille ensi vuoden aikana. Aiemmin suunnitelmana oli jukistaa puhelin jo tänä vuonna, mutta käyttökokemukseen (UX) liittyvien ongelmien takia uutuustuotteen lanseerausta jouduttiin lykkäämään myöhemmäksi. Uusi versio Bixby-avustajasta on myös kehitteillä ja se aiotaan esitellä ensi vuonna. Bixbyn luvataan löytyvän kaikista Samsungin laitteista vuonna 2020.