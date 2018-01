Pokemon Go ei toimi iPhone 5:llä enää helmikuun jälkeen

Huippusuosittua-peliä kehittävä on ilmoittanut , ettei digitaalisten monstereiden nappaaminen ole mahdollista vanhemmilla iPhoneilla ja iPadeillä enää helmikuun jälkeen.Pelikehittäjä aikoo nimittäin nostaa Pokemon Gon iOS-sovelluksen laitteistovaatimuksia ja jatkossa puhelimesta tai tabletista on löydyttävä vähintään iOS 11 -käyttöjärjestelmä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei helmikuun 28. päivän jälkeen Pokemon Gota voi pelata iPhone 5:llä, iPhone 5c:llä, ensimmäisen sukupolven iPad minillä, iPad 2:lla sekä kolmannen ja neljännen sukupolven iPadeillä.Helmikuun lopun jälkeen vanhoilla laitteilla pelanneet käyttäjät eivät pääse kirjautumaan edes omalle tililleen. Ainoa vaihtoehto on siis ostaa uudempi iOS- tai Android-laite. Joulukuussa Niantic julkaisi Pokemon Golle päivityksen, joka sisälsi yhteensopivuuden ARKitin kanssa. ARKit on Applen laajennetun todellisuuden ohjelmistoalusta, joka on käytettävissä iPhone 6s:llä ja sitä uudemmissa laitteissa.