Razerin huippupuhelin tukee ensimmäisenä Netflixin HDR- ja Dolby-tekniikoita

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Razer on älypuhelinvalmistajana varsin uusi tapaus. Viime vuonna pelilaitevalmistaja siirtyi ensimmäistä kertaa huippukilpaillulle älypuhelinten markkinoille omalla Razer Phone -älypuhelimellaan.



Vaikka kaikkien ominaisuuksien osalta kyseessä ei ole aivan parhaiden huippupuhelinten versionen laitos, niin Razer toi puhelimeen muutamia ominaisuuksia, joita muista huippupuhelimista harvoin löytyy. Tällaisia ovat esimerkiksi varsin laadukkaat ja äänekkäät eteenpäinsuunnatut stereokaiuttimet sekä peräti 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävä QHD-näyttö.

Nyt Razerin laitteesta on tullut hieman mielekkäämpi myös Netflixiä paljon kuluttavien silmissä, sillä yhtiö on kertonut, että Razer Phone on ensimmäinen älypuhelin, joka tukee Netflixiä katsoessa sekä HDR10-toistoa että Dolby Digital 5.1 -äänentoistoa.



Yhteistyössä Netflixin kanssa toteutettu päivitys on saapumassa tulevassa ohjelmistopäivityksessä kaikkiin Razer Phone -laitteisiin, joskin Suomessa niiden määrä lienee melko vähäinen, koska laitetta ei myydä virallisesti Suomessa lainkaan. Dolby-ääntä tuetaan sekä laitteen kaiuttimien että THX-sertifioidun 3.5 mm liitännän kautta.



Tällaisten uutisten jälkeen tosin olisi entistä mukavempi nähdä Razer Phone ja kenties tulevat Razerin puhelimen laajemmin saatavilla.