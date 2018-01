OnePlus paljasti lisää tulevan huippupuhelimen julkaisuaikataulusta

OnePlussalta on odotettu tänä vuonna uutta älypuhelinta perinteistä julkaisusykliä aiemmin. Tyypillisesti OnePlus on esitellyt uuden huippupuhelimensa alkukesästä sekä pienen parannuksen kyseiseen laitteeseen myöhemmin vuodesta.Huhuissa on epäilty, että OnePlus saattaisi tänä vuonna esitellä laitteensa muutamaa kuukautta aiemmin. Huhutietojen mukaan esimerkiksi maaliskuun julkaisu voi olla mahdollinen.Nyt OnePlus-pomo Pete Lau on ampunut alas kyseiset huhut. Toimitusjohtaja Pete Lau on kertonut CES-messuilla, että yhtiö aikoo esitellä uuden huippupuhelimen vuoden toisen neljänneksen loppupuolella.Tämä viittaa todennäköisesti juurikin samaan ajankohtaan, jolloin mm. OnePlus 3 ja OnePlus 5 esiteltiin eli kesäkuun puolenvälin tai lopun tienoille.Laitteen nimi on mitä todennäköisimmin OnePlus 6, ellei yhtiö päätä jälleen hyppiä numeroiden yli, ja ominaisuuksista löytyy erittäin todennäköisesti ainakin Snapdragon 845 -huippupiiri sekä nk. reunukseton kosketusnäyttö. Huhujen mukaan laitteessa käytettäisiin myös näytön alle sijoitettua sormenjälkilukijaa, jollaisen Synaptics julkisti viime kuussa ja jota Vivo esitteli CES-messuilla omassa laitteessaan.