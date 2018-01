Galaxy S9 sai viranomaiselta hyväksynnän – Tulossa pian myyntiin

paljasti-messujen aikaan aikovansa julkistaa seuraavan sukupolven-lippulaivapuhelimet helmikuussa ja esittelypaikka löytyy Barcelonan-messuilta.Samsungilla näyttäisi olevan kaikki jo muutenkin valmiina puhelimen julkistamista silmällä pitäen, sillä yhtiö on hakenut ja saanut Yhdysvaltojen televiranomaiselta (FCC) hyväksynnän ja luvan markkinoida laitetta maassa. Lupa on haettu Galaxy S9:n osalta neljälle eri tyyppinimelle, jotka ovat SM-G960U, SM-G960U1, SM-G960W ja SM-G960XU. Kaksi ensimmäistä on Yhdysvalloissa myytäviä laitteita, seuraava on kanadalainen versio ja viimeinen XU-päätteinen laite on Galaxy S9:n esittelylaitteen tyyppinimi.Näiden lisäksi Samsung on hakenut lupaa SM-G965-tyyppikoodin alla myytäville Galaxy S9+-puhelimille.Viime viikolla nettiin vuoti kuva Galaxy S9:n myyntipakkauksesta . Sen mukaan puhelimessa on 12 megapikselin Super Speed Dual Pixel -kamera sekä muuttuva aukko (f/1,5 tai f/2,4). Näuytön koko on 5,8 tuumaa. Pakettiin kuuluu myös 64 gigatavua muistia, stereokaiuttimet, iirisskanneri ja 8 megapikselin automaattitarkenteinen etukamera.