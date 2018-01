Apple nöyrtyi kiinalaisjätin tahtoon? Rahasiirrot lisätään suosittuun sovellukseen

Kiinan suurimpiin teknologiayrityksiin kuuluvaja-viestipalvelun aiemmin sisältämän tippaus-ominaisuuden jakamisesta.WeChat sisälsi aiemmin mahdollisuuden lähettää pieniä rahasummia esimerkiksi verkossa toimiville luovan alan yrittäjille tai muille henkilöille, mutta ominaisuus poistettiin käytöstä kun Apple alkoi vaatia tippauksen tuottamasta liikevaihdosta 30 prosentin osuutta. Applen näkökulmasta tippaus oli rinnastettavissa sovelluksen sisäisiin ostoihin, jolloin siitä kuuluisi maksaa 30 prosentin osuus. Tencentin mielestä vaatimus oli kohtuuton, koska sille ei kerry rahansiirrosta lainkaan liikevaihtoa, joten Applenkaan ei tulisi saada siitä rahaa.Tencentin mukaan osapuolet ovat nyt päässeet sopuun yksityiskohdista, minkä ansiosta ominaisuus voidaan palauttaa WeChatiin. Näiden yksityiskohtien sisältöä ei kuitenkaan paljastettu. Voi olla että Apple on myöntänyt Tencentille jonkinlaisen poikkeusluvan sen periaatteisiin. Toisaalta Apple on voinut Tencentin hyödyntää jotakin uutta ominaisuutta, joka tulee laajemmin saataville ensi kesänä tai syksynä ja se esitellään julkisesti vasta WWDC:ssä.Apple mahdollisti rahalähetykset Viestit-sovelluksen kautta viime vuonna. Ominaisuuden taustalla on Apple Pay -mobiilimaksujärjestelmä.